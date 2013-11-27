محافظ المنوفية : رفع جودة الخدمات من 25% إلي 28 % بالمحافظة

شهد الدكتور أمد شيرين فوزي محافظ المنوفية الجلسة الختامية لمشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمحافظتي المنوفية والمنيا والذي نفذته الجمعية المصرية للتسويق والتنمية فى إطار برنامج الشراكة العربية والذي ينفذ فى عدة دول عربية ، شهد الجلسة الختامية المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق واللواء حسن حميدة محافظ المنوفية والمنيا الأسبق والدكتور جمال حماد استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والأستاذ عاصم عبد المعطي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا

استعرضت الدكتور عزة الريس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق والتنمية مراحل المشروع وأداواته وأهدافه حيث أكدت أن المشروع له هدفان بعيد المدي وهو تحسين جودة الخدمات الحكومية وهدف فوري وهو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الوحدات الحكومية وقد تم تدريب 50 فرد وانتاج 28 مدربا من خلال الدورات حيث قاموا بتدريب 3000 فرد فعليا كما تم استهداف 5000 فرد من خلال المنتدي الإلكتروني وزاد الرقم عن المتوقع خلال عام إلي 45 ألف فرد قاموا بزيارة المنتدي .

وأشارت الريس أن وسائل المشروع تلخصت فى الحلقات النقاشية والمنتدي الالكتروني والنشرات الإرشادية وورش العمل والمسح الميداني مشيرة إلي أنه تم عمل 32 ورشة عمل بالمحافظتين كما تم رفع الوعي لدي 4528 مواطن .

وأسفر المشروع عن أعداد مدونة السلوك الوظيفي كإلزام تطوعي للموظفين وتم اعتمادها بحي المعادي لتصبح إلزامية لكل الموظفين ويتم من خلالها رصد الالتزام بالقوانين والالتزام بقيم النزاهة والالتزام بالشفافية والالتزام بنظم المساءلة والالتزام بالاقتصاد والفعالية ، كما رصد المشروع ارتفاع جودة الخدمات الحكومية بالمنوفية من 25 % إلي 28 % فى نهاية المشروع وفى المنيا تم رفع جودة الخدمات الحكومية من 18 % فى بداية المشروع إلي 28 % فى ختام المشروع .

> وتم عرض مبادرات الشباب فى المحافظتين منها مبادرة منياوي وضد الفساد ناوي ومبادرة حديقة بلدنا المقدمة من شباب المنوفية .

أكد محافظ المنوفية أن تحسين جودة الخدمات الحكومية هي محور هام من محاور التنمية الشاملة والتي تهدف للارتقاء بحياة المواطن واحترام حقوقه وآدميته فى الحصول علي الخدمة بصورة سهلة وميسرة مؤكدا دعمه التام للمشروع وللمشروع الجديد للجمعية والخاص بأدوات المساءلة الحكومية من خلال المعايير المعترف بها عالميا .