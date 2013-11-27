صحيفة: 40 مليون لتر وقود قطري لمحطة كهرباء غزة خلال أيام

تصل غزة خلال الأيام القليلة القادمة باخرة قطرية تحمل على متنها 40 مليون لتر من السولار المخصص، لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، والمتوقفة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.وذكرت صحيفة «الاقتصادية» الفلسطينية، الصادرة من قطاع غزة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أصدر قرارا بإرسال باخرة تحمل 40 مليون لتر من السولار لتشغيل المحطة.ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن مصدر قطري رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الباخرة ستنطلق خلال الأيام القادمة بعد أن أعطى الجانب الإسرائيلي موافقته على استقبالها في ميناء أشدود، شمال قطاع غزة، وتمكين شركات خاصة من نقلها للقطاع.وأكدت الصحيفة أن زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد لله جاءت لمباركة الخطوة القطرية، وتقديم كامل الدعم والتسهيلات من قبل السلطة للمنحة القطرية.ووفقًا للصحيفة فإن مصادر مقربة من دوائر المفاوضات الخاصة بمعالجة أزمة كهرباء غزة قالت إن حل أزمة الكهرباء بانتظار قرار من الأمير تميم للبدء بتنفيذه.وذكرت المصادر أن «الدائرة تواصلت مع الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى موافقته على استقبال الوقود القطري عبر ميناء أشدود.«وأشارت الصحيفة إلى أن وزير خارجية قطر سافر إلى الولايات المتحدة، واجتمع بالمؤسسات الأممية الخاصة بالشؤون الإنسانية، وبمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى اتصالات بالاتحاد الأوروبي، من أجل استعادة التمويل للمحطة، فيما أرسلت وكالة الغوث تقريرا للأمم المتحدة تنذر فيه بكارثة إنسانية كبيرة في غزة .وذكرت المصادر أن أمير قطر اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تدفع دولة قطر قيمة الضريبة المختلف عليها بين حكومتي غزة والضفة، التي تسببت في وقف توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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