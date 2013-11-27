أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

صحيفة: 40 مليون لتر وقود قطري لمحطة كهرباء غزة خلال أيام

Google+ Print
صحيفة: 40 مليون لتر وقود قطري لمحطة كهرباء غزة خلال أيام صحيفة: 40 مليون لتر وقود قطري لمحطة كهرباء غزة خلال أيام
تصل غزة خلال الأيام القليلة القادمة باخرة قطرية تحمل على متنها 40 مليون لتر من السولار المخصص، لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، والمتوقفة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.وذكرت صحيفة «الاقتصادية» الفلسطينية، الصادرة من قطاع غزة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أصدر قرارا بإرسال باخرة تحمل 40 مليون لتر من السولار لتشغيل المحطة.ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن مصدر قطري رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الباخرة ستنطلق خلال الأيام القادمة بعد أن أعطى الجانب الإسرائيلي موافقته على استقبالها في ميناء أشدود، شمال قطاع غزة، وتمكين شركات خاصة من نقلها للقطاع.وأكدت الصحيفة أن زيارة رئيس الفلسطينية في رام الله رامي الحمد لله جاءت لمباركة الخطوة القطرية، وتقديم كامل الدعم والتسهيلات من قبل السلطة للمنحة القطرية.ووفقًا للصحيفة فإن مصادر مقربة من دوائر المفاوضات الخاصة بمعالجة أزمة كهرباء غزة قالت إن حل أزمة الكهرباء بانتظار قرار من الأمير تميم للبدء بتنفيذه.وذكرت المصادر أن «الدائرة تواصلت مع الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى موافقته على استقبال الوقود القطري عبر ميناء أشدودوأشارت الصحيفة إلى أن وزير خارجية قطر سافر إلى الولايات المتحدة، واجتمع بالمؤسسات الأممية الخاصة بالشؤون الإنسانية، وبمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى اتصالات بالاتحاد الأوروبي، من أجل استعادة التمويل للمحطة، فيما أرسلت وكالة الغوث تقريرا للأمم المتحدة تنذر فيه بكارثة إنسانية كبيرة في غزة .وذكرت المصادر أن أمير قطر اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تدفع دولة قطر قيمة الضريبة المختلف عليها بين حكومتي غزة والضفة، التي تسببت في وقف توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات