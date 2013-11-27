"روتانا" تدعم "وجدة" المرشح لجائزة أوسكار

دعماً منها لوصوله إلى المراحل النهائية لجائزة الأوسكار العالمية، أقامت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عرضاً خاصاً لفيلم "وجدة" في سينما جراند سينيبلكس - جراند حياة في دبي، وتزامن هذا الاحتفال مع بدء عرض الفيلم في كافة الصالات الخليجية وبعدها العربية، وحضر المؤتمر عدد من أهل الصحافة والإعلام، ورئيس قطاع روتانا للتلفزيون تركي الشبانه، ومخرجة العمل هيفاء المنصور.

وبعد عرض الفيلم الذي لاقى استحساناً كبيراً لدى الحضور، عقد "روتانا مؤتمراً صحفياً أجاب خلاله كل من الشبانه والمنصور عن أسئلة الإعلاميين ودارت نقاشات ودية بين الجميع حول عمق الفيلم ورسائله الهادفة، فقد شكل وجدة صدمة إيجابية لحسن تنفيذه ولقصته المحبوكة ببشكل ممتاز، ولمعالجته عدد من القضايا الاجتماعية السعودية التي تمس المشاهد.

وشدد الشبانه خلال المؤتمر على حماسة "روتانا" لدفع عجلة السينما العربية بشكل عام والخليجية والسعودية بشكل خاص إلى الأمام، وذلك بتوجيه من الأمير الوليد بن طلال الذي كان الداعم الأكبر لفيلم "وجدة" المرشح هذا العام لجائزة الأوسكار عن فئة "أفضل فيلم أجنبي".

وأضاف شبانه: يوجد حالياً العديد من السيناريوهات على طاولة روتانا التي لطالما كانت الداعم الأول للمواهب الحقيقية.

من جهتها أشارت المخرجة هيفاء المنصور على أن الفيلم يشبه بكل ما فيه المجتمع السعودي، الذي هو الحاضر الأكبر في "وجدة"، خصوصاً أنه الفيلم السينمائي الأول الذي يصور كاملاً في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنها بصدد التحضير لمشاريع سينمائية مقبلة مع "روتانا" التي أنقذت فيلمها بعد أن أوشك على عدم رؤية النور، موضحةً أن دعم روتانا هو الذي أخرج "وجدة" ليصل اليوم إلى أهم جائزة سينمائية عالمية.

يذكر أنه عرض "وجدة" سيبدأ في كافة دور السينما الخليجية هذا الأسبوع على أن تتبعها دور السينما في الدول العربية كافة، وذلك بعد أن عرض في قارات عديدة كانت آخرها أمريكا والقطب الشمالي وفي اليابان وبعد أن حصد عدد كبير من الجوائز في أكبر مهرجانات الأفلام العالمية.