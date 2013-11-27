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ابنة Clint Eastwood تتزوج لأسبوع واحد فقط

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ابنة Clint Eastwood تتزوج لأسبوع واحد فقط ابنة Clint Eastwood تتزوج لأسبوع واحد فقط

يبدو أن Francesca Eastwood، ابنة الممثل والمخرج Clint Eastwood، الذي انفصل عن زوجته، تسير على خطى النجمة Britney Spears لناحية انهاء زواجها الذي دام لأسبوع واحد فقط.

وقد تزوجت عارضة الأزياء Francesca البالغة من العمر عشرين عاماً في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) في لاس فيغاس من المنتج الموسيقي Jordan Feldstein شقيق الممثل Jonah Hill ،الا انها ندمت على هذا الزواج في اليوم الثاني لتطلب الطلاق بعد أسبوع واحد فقط ،حسب ما ذكر موقع " usmagazine" الأمريكي، ولتنضم بذلك الى لائحة أقصر زيجات هوليوود.

وبذلك تكون Francesca قد استوحت الفكرة من Britney Spears التي تزوجت حبيب الطفولة Jason Alexander في لاس فيغاس لتنفصل عنه بعد 55 ساعة من الزواج فقط.

يذكر أن Francesca هي ابنة النجم الأمركي Clint Eastwood من الممثلة Frances Fisher.

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سيدتي