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بالفيديو: تعلمي طريقة تصحيح شكل الحاجبين!

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بالفيديو: تعلمي طريقة تصحيح شكل الحاجبين! بالفيديو: تعلمي طريقة تصحيح شكل الحاجبين!

كل امرأة تعرف أنّ للحاجبين دوراً مهماً جداً في إبراز شكل وجمال عينيها، وبالتالي شكل وجهها بالكامل. لهذا، كلما حصلت على حاجبين مثاليين، تألقت بإطلالة أجمل. لذا، شاهدي هذا الفيديو الذي سيعلّمك كيف سترسمين وتصحّحين شكل حاجبيك، ولو كنت تعانين من تشوّه شكل الرسم، تماماً كالذي ستصحّحه اختصاصيّة التجميل عبير حوراني.
لتطبيق هذه الطريقة، وفق الفيديو أدناه:
أنت بحاجة إلى مصحّح شبيه بلون البشرة، وهو بتركيبة كريم الأساس. اختاريه بلون يخفي عيوب بشرتك.
اخفي الرسم القديم الذي يزعجك، وانزعي الشعر غير المرغوب فيه.

أخيراً، بلون بنيّ طبيعيّ، ارسمي الشكل الذي يليق بك.
للمزيد من الخطوات، شاهدي الفيديو.

 

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سيدتي

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