كيف ترطبين يديك طبيعياً؟

يداك هما مرآة جمالك، تدلان على شبابك ومدى اهتمامك بأناقتك وجمالك. لكن كثيراً من السيدات يعانين من أيادٍ خشنة، وجافة بسبب الأعمال المنزليَّة أو استخدام موادّ منظّفة أو كيميائيَّة على اليدين، ما يزيد من شيخوختهما ويحدُّ من طلتهما الناعمة أو يدعو إلى الحكم عليك بعمر أكبر مما هو في الواقع.

"سيدتي نت" يقدم لك أهمّ النصائح والوصفات الطبيعيَّة لتحافظي على جمال يديك:

1- حاولي الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام أيّ موادّ تنظيف أو موادّ كيميائيَّة، وارتدي القفازات البلاستيكيَّة أثناء تنظيف منزلك أو قيامك بأعمال يدويَّة أو فنيَّة أخرى.

2- استبدلي الصابون الجاف إذا كنت تستخدمينه ليديك، بصابون يحتوي على موادّ كريميَّة أكثر لترطيبهما.

3- استخدمي كريماً مرطّباً ليديك بأنواع مرطّبة من الفواكه، كالخوخ أو المشمش، والمدعّمة بفيتامين (سي) لتفتيح بشرتك.

4- استخدمي الزيوت الطبيعيَّة، مرّة على الأقلّ أسبوعياً، من مثل زيت اللوز وزيت الخروع، التي تعتبر دسمة وتحتوي على نسبة دهون عالية صديقة ليديك اللتين تعانيان الجفاف.

5- حاولي ارتداء قفازات أثناء استخدام الزيت أو الوصفات الطبيعيَّة؛ لأنَّ التعرُّق والحرارة يزيدان من تفاعل مسامات بشرتك مع الموادّ المفيدة.

وصفات من الطبيعة

امزجي ملعقتين من الحليب السائل و5 نقاط من زيت الخروع مع ملعقة من النشاء وربع ملعقة صغيرة من العسل. أضيفي ملعقة من خلِّ التفاح وربع ملعقة صغيرة من البيكربونات، وملعقة من عصير الخيار، ونقطتين من الحامض. ولا تنسي إضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد و5 نقاط من ماء الأوكسجين. عند مزج هذه المكوِّنات جيِّداً ستحصلين على طبقة سميكة، فمدِّيها على يديك مرَّة في الأسبوع، لمدَّة ربع ساعة.

ذوِّبي ملعقة من الخميرة مع ملعقتين من الحليب الفاتر، وأضيفي إلى المزيج ملعقة صغيرة من العسل، مع صفار بيضة وملعقة من الجلسرين وملعقتين كبيرتين من ماء الأرز المغلي جيِّداً، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ولتحصلي على مزيج متماسك، يمكنك إضافة رشَّة من الطحين. ضعي هذا القناع على يديك مرَّة واحدة في الأسبوع لمدَّة 15 دقيقة.

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