الإفرازات المهبلية قد تكون علامة لإصابتك بالفطريات

تتعرض عدد كبير من الفتيات والسيدات للإفرازات المهبلية التى تختلف أشكالها ومدى لزوجتها فهناك إفرازات بنية وأخرى بيضاء وهذه الإفرازات تشبه المواد السائلة، ولها دور كبير فى ترطيب المهبل، وتختلف فى كميتها وحجمها من امرأة لأخرى، إلا أن لها دورا كبيرا فى ترطيب المهبل وأحيانا تكون تلك الإفرازات بلا رائحة وأحيان أخرى تكون برائحة والإفرازات المهبلية، بشكل عام مفيدة لجسم الأنثى، لأنها تخرج الخلايا الميتة والبكتيريا من الجسم مما يحافظ على نظافة المهبل.

ويوضح الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا إن الإفرازات إذا صاحبها حكة ورائحة منفرة فهنا على السيدة ضرورة استشارة الطبيب، لأن هناك إمكانية للإصابة بتلوث المهبل لذا هناك احتمالية لأن تكون تلك الإصابات عدوى يجب معالجتها وبعد انتهاء الدورة الشهرية قد تحدث تلك الإفرازات كدليل على وقت التبويض المناسب وتلك الإفرازات هامة حتى تقدر أن تعيش الحيوانات المنوية.

وأضاف يواقيم أنه قد تحدث نزول للإفرازات الخضراء أو الصفراء وهذه دليل على انتقال عدوى مرضية أثناء ممارسة العلاقة الزوجية وهناك الإفرازات البنية، والتى تكون علامة من علامات الحمل لذا لابد من مراجعة الطبيب لمعرفة السبب فى تلك الإفرازات والحصول على العلاج المناسب لها كمضاد الفطريات مع ضرورة المحافظة على نظافة المهبل باستمرار.