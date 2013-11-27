وزيرة الصحة تزور عددا من مستشفيات الأقصر غداً

​قال مصدر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ستزور عددا من المستشفيات بمحافظة الأقصر غدا الخميس في إطار جولاتها الميدانية للوقوف علي حالة المستشفيات التابعة للوزارة .

يذكر أن ” الرباط ” عادت إلى القاهرة أمس الثلاثاء بعد زيارة لمحافظة قنا استمرت يوماً واحداً قامت خلالها بتفقد الأعمال الجارية تمهيداً لافتتاح مستشفى قفط العام الذي تم البدء في إنشائه سنة ١٩٩٨ ثم تعطل وتم استكماله -طبقاً لمبادرة الوزارة في استكمال المشاريع المتوقفة- ومن المخطط افتتاحه نهاية هذا العام.

قامت وزيرة الصحة بعدها بزيارة مفاجئة لمستشفى قنا العام، حيث تفقدت أحوال المستشفى وأقسام الاستقبال والرعاية المركزة والداخلي، وشددت الوزيرة خلال جولتها أن ما تبحث عنه في المستشفيات هو الالتزام بالتواجد وبمعايير الرعاية الصحية القياسية مع ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة وأيضاً المعاملة الآدمية للمرضى.