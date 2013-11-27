أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أمن المطار يضبط 3 سوريين حاولوا السفر لأوروبا بجوازات مزورة

Google+ Print
أمن المطار يضبط 3 سوريين حاولوا السفر لأوروبا بجوازات مزورة أمن المطار يضبط 3 سوريين حاولوا السفر لأوروبا بجوازات مزورة

المطار – أرشيفية

ضبطت جوازات مطار القاهرة الدولي الأربعاء 3 ركاب سوريين حاولوا السفر إلى الدانمارك وبريطانيا بجوازات سويدية وفرنسية مزورة، حيث تم تحرير محاضر لهم وترحيلهم إلى سوريا ولبنان.

وأثناء إنهاء اجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الدانمارك إشتبه الرائد أحمد علم مشرف صالة السفر فى جوازين سويديين بصحبة راكبة وطفلها وبفحصهما تبين تزويرهما، فيما إعترفت الراكبة أمام المقدم عمرو عبدالرازق رئيس نوبتجية الجوازات بحصولها على جوازى السفر من سورى مقابل ٥ آلاف دولار عن كل جواز، كما ضبط ناصر عبدالمعطى أمين جوازات الترانزيت راكبا سوريا حاول السفر على رحلة للطيران المتجهة إلى لندن بجواز فرنسى مزور.

وكان قد وصل ترانزيت قادما من لبنان وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لإمن مطار القاهرة بتحرير محاضر للركاب الثلاثة وترحيلهما إلى سوريا ولبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون

ردًا على طلب تدخل مصر لإنقاذ الآثار السورية.. "الآثاريين العرب": مستعدون