أمن المطار يضبط 3 سوريين حاولوا السفر لأوروبا بجوازات مزورة

ضبطت جوازات مطار القاهرة الدولي الأربعاء 3 ركاب سوريين حاولوا السفر إلى الدانمارك وبريطانيا بجوازات سويدية وفرنسية مزورة، حيث تم تحرير محاضر لهم وترحيلهم إلى سوريا ولبنان.

وأثناء إنهاء اجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الدانمارك إشتبه الرائد أحمد علم مشرف صالة السفر فى جوازين سويديين بصحبة راكبة وطفلها وبفحصهما تبين تزويرهما، فيما إعترفت الراكبة أمام المقدم عمرو عبدالرازق رئيس نوبتجية الجوازات بحصولها على جوازى السفر من سورى مقابل ٥ آلاف دولار عن كل جواز، كما ضبط ناصر عبدالمعطى أمين جوازات الترانزيت راكبا سوريا حاول السفر على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن بجواز فرنسى مزور.

وكان قد وصل ترانزيت قادما من لبنان وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لإمن مطار القاهرة بتحرير محاضر للركاب الثلاثة وترحيلهما إلى سوريا ولبنان.