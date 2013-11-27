ولي عهد الفجيرة يستقبل فريق مبادرة «مسيرة علم»

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه في الديوان الأميري أمس، فريق مبادرة "مسيرة علم"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمشاركة سمو أولياء العهود، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت ميرة العجماني رئيسة اللجنة الإعلامية لمبادرة مسيرة علم، شرحاً عن المبادرة، حيث سيجوب العلم الإمارات السبع، انطلاقاً من إمارة الفجيرة، وسيحمله كل ولي عهد إمارة كعهدة، يسلمه لولي عهد الإمارة التي تليه في رحلة زمنية،تستغرق سبعة أيام، إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى عاصمة الاتحاد أبوظبي.

حيث يقوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتسليم العلم إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليرفع سموه العلم على السارية في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي، قبل ظهر يوم الاثنين القادم، وبحضور سمو الشيوخ أولياء العهود.

وقالت ميرة العجماني: إن هذه المبادرة تجسد التلاحم بين الشعب والقيادة، وتعكس الأخوة والمحبة والترابط والوحدة بين إمارات الدولة. وأضافت: إن الانطلاقة ستبدأ اليوم من إمارة الفجيرة، حيث يقوم سمو ولي عهد الفجيرة بحمل العلم كعهدة، ويسلمه إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة. وحضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين. يذكر أن صاحبة الفكرة هي المواطنة الإماراتية إيمان المنصوري.