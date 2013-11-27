تراجع أعضاء الخمسين عن تجميد عضويتهم وحضورهم جلسة اليوم

تراجع عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين عن تجميد عضويتهم باللجنة ، بعد يوم من أحداث مجلس الشورى، وواصلت اللجنة برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة اليوم الأربعاء لبحث التوصل الى توافق بشأن المواد التى لم تنته منها حتى الان ومنها التمييز الايجابى لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية وعودة الغرفية الثانية للبرلمان وديباجة الدستور وذلك بحضور عدد ممن اعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المتحجين على قانون التظاهر .

وحول تعليق هؤلاء الاعضاء لعضويتهم، قال “موسى” فى تصريح انه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى ما تردد فى وسائل الاعلام.

من جانبه قال مسعد ابو فجر عضو اللجنة، وأحد من علقوا عضويته في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمى.

واضاف اننا حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الاعضاء الذين اعلنوا تجميد عضويتهم امس سيراجعون موى اللجنة تمويلا من الخارج ..طالب ابو فجر كل من لديه دليل على ذلك ان يتقدم به للنائب العام .

وقال محمد عبلة الذى علق عضويته ان اللجنة لن تعلق اعمالها وان موقفه بالامس كان اعتراضا على طريقة تعامل الامن مع المتظاهرين.

وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة ان ماحدث بالامس هو تنفيذ للقانون واما ان نكون دولة او لادولة.