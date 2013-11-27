أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تراجع أعضاء الخمسين عن تجميد عضويتهم وحضورهم جلسة اليوم

Google+ Print
تراجع أعضاء الخمسين عن تجميد عضويتهم وحضورهم جلسة اليوم تراجع أعضاء الخمسين عن تجميد عضويتهم وحضورهم جلسة اليوم

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين

تراجع عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين عن تجميد عضويتهم باللجنة ، بعد يوم من أحداث مجلس الشورى، وواصلت اللجنة برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة اليوم الأربعاء لبحث التوصل الى توافق بشأن المواد التى لم تنته منها حتى الان ومنها التمييز الايجابى لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية وعودة الغرفية الثانية للبرلمان وديباجة الدستور وذلك بحضور عدد ممن اعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على القبض على المتحجين على قانون التظاهر .

وحول تعليق هؤلاء الاعضاء لعضويتهم، قال “موسى” فى تصريح انه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع سوى ما تردد فى وسائل الاعلام.

من جانبه قال مسعد ابو فجر عضو اللجنة، وأحد من علقوا عضويته في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمى.

واضاف اننا حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الاعضاء الذين اعلنوا تجميد عضويتهم امس سيراجعون موى اللجنة تمويلا من الخارج ..طالب ابو فجر كل من لديه دليل على ذلك ان يتقدم به للنائب العام .

وقال محمد عبلة الذى علق عضويته ان اللجنة لن تعلق اعمالها وان موقفه بالامس كان اعتراضا على طريقة تعامل الامن مع المتظاهرين.

وقال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة ان ماحدث بالامس هو تنفيذ للقانون واما ان نكون دولة او لادولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا