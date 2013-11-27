اليوم .. نظر استئناف 304 إخواني فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية

تنظر اليوم الأربعاء , الدائرة 16 بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية , إستئناف 304 من أنصار جماعة الإخوان ” المحظورة ” على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق , فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت العطار وعضوية المستشارين أحمد الخشاب، وكمال الدين همام، وأمانة سر عوض محمد عوض، وأيمن عثمان .

كانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة قد أمرت بحبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيق لحيازتهم أسلحة بيضاء ونارية ونسبت لهم تهم التخريب والتجمهر والاعتداء على قوات الشرطة وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام، وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، مما أسفر عنه مقتل 4 ضباط ومجند وإصابة 57 آخرين من قوات الأمن المركزى إثر إصابتهم بطلقات آلية وخرطوش.