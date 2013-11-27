بدء اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة لبحث أحداث الشورى

بدأ منذ قليل بمقر أكاديمية الشرطة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وذلك لمناقشة تداعيات قانون التظاهر وأحداث أمس أمام مجلس الشورى، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية ، وفى مقدمتها الملف الأمن والاقتصادى وبرامج الحكومة الإقتصادية.

> كما يتناول الإجتماع مناقشة تقارير الوزراء حول خططتهم للفترة القادمة،