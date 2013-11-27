أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بدء اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة لبحث أحداث الشورى

Google+ Print
بدء اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة لبحث أحداث الشورى بدء اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة لبحث أحداث الشورى

الببلاوى

بدأ منذ قليل بمقر أكاديمية الشرطة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وذلك لمناقشة تداعيات قانون التظاهر وأحداث أمس أمام مجلس الشورى، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية ، وفى مقدمتها الملف الأمن والاقتصادى وبرامج الإقتصادية.
> كما يتناول الإجتماع مناقشة تقارير الوزراء حول خططتهم للفترة القادمة،

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات