أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أهالي المنوفية يفرقون مسيرة لطلاب الإخوان

Google+ Print
أهالي المنوفية يفرقون مسيرة لطلاب الإخوان أهالي المنوفية يفرقون مسيرة لطلاب الإخوان

تجمع 70 طالبا وطالبة بمدرستي الإعدادية والثانوية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وقاموا بمسيرة بشارع المدارس بالمدينة قاموا خلالها برفع شعارات رابعة ولافتات للتنديد بالجيش والشرطة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد  الجيش، وعبارات أخرى مسيئة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح وأثناء مرور المسيرة الطلابية بأحد شوارع المدينة.

قام الأهالي بتفريق المسيرة ووقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة الطالب إسلام رمضان محمد( 15 سنة ـ  بالصف الأول الثانوي بإصابات بالغة إثر تعرضه لإلقاء الحجارة من جانب مسيرة الإخوان الطلابية.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4153 إدارى مركز الشهداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»