أهالي المنوفية يفرقون مسيرة لطلاب الإخوان

تجمع 70 طالبا وطالبة بمدرستي الإعدادية والثانوية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وقاموا بمسيرة بشارع المدارس بالمدينة قاموا خلالها برفع شعارات رابعة ولافتات للتنديد بالجيش والشرطة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الجيش، وعبارات أخرى مسيئة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي وأثناء مرور المسيرة الطلابية بأحد شوارع المدينة.

قام الأهالي بتفريق المسيرة ووقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة الطالب إسلام رمضان محمد( 15 سنة ـ بالصف الأول الثانوي بإصابات بالغة إثر تعرضه لإلقاء الحجارة من جانب مسيرة الإخوان الطلابية.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4153 إدارى مركز الشهداء.