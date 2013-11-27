تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل لا يزيد مخاطر التوحد بين الأطفال

أظهرت دراسة طبية، أن الحوامل اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب لا ترتفع بينهن فرص ولادة أطفال يعانون من مرض التوحد.

ويعد مرض "التوحد" من اضطرابات النمو العصبى الذى يؤثر على الاتصال والمهارات الاجتماعية ويقدر أن تؤثر على حوالى واحد من بين كل 88 طفلاً فى الولايات المتحدة.

كانت البحوث الطبية السابقة قد اقترحت أن السيدات اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل تصل إلى خمس مرات أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مرض التوحد.

وقد ركزت هذه الدراسة على مضادات للاكتئاب تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية "أس.أس.أر.أى" مثل "بروزاك" و"باكسيل"، حيث تتبع الباحثون أكثر من 600 ألف طفل ولدوا بين عامى 1996 وحتى 2006.

وأظهرت النتائج الأولية وجود خطر ما يقرب من 2% من الأطفال الذين ولدوا لأمهات يتناولن مضادات الاكتئاب عانوا من مرض التوحد مقارنة بنحو 1,5% للأطفال الذين ولدوا لأمهات لا يتناولن مضادات الاكتئاب.