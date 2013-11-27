أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل لا يزيد مخاطر التوحد بين الأطفال

Google+ Print
تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل لا يزيد مخاطر التوحد بين الأطفال تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل لا يزيد مخاطر التوحد بين الأطفال

أظهرت دراسة طبية، أن الحوامل اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب لا ترتفع بينهن فرص ولادة أطفال يعانون من مرض التوحد.

ويعد مرض "التوحد" من اضطرابات النمو العصبى الذى يؤثر على الاتصال والمهارات الاجتماعية ويقدر أن تؤثر على حوالى واحد من بين كل 88 طفلاً فى الولايات المتحدة.

كانت البحوث الطبية السابقة قد اقترحت أن السيدات اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب خلال فترة الحمل تصل إلى خمس مرات أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مرض التوحد.

وقد ركزت هذه الدراسة على مضادات للاكتئاب تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية "أس.أس.أر.أى" مثل "بروزاك" و"باكسيل"، حيث تتبع الباحثون أكثر من 600 ألف طفل ولدوا بين عامى 1996 وحتى 2006.

وأظهرت النتائج الأولية وجود خطر ما يقرب من 2% من الأطفال الذين ولدوا لأمهات يتناولن مضادات الاكتئاب عانوا من مرض التوحد مقارنة بنحو 1,5% للأطفال الذين ولدوا لأمهات لا يتناولن مضادات الاكتئاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365