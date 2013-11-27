أخبار عاجلة

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي -
ميدو يقارن بين مايوكا وكوليبالي -
ماجد سامي يهاجم مرتضى منصور -
رسميًا.. أحمد أحمد يتسلم مهام عمله 8 أبريل المقبل بالقاهرة -
الحدود يوافق على رحيل محمد صلاح للزمالك -
تأجيل نظر إشكالات الاستمرار في تنفيذ حل الجبلاية -
عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الداخلية -
أبو ريدة يترقب انتخابات المقعد المفتوح بـ «الفيفا» -
مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحقيق مع مديرى معهدى هندسة بسموحة وكفر الشيخ لمخالفة أعمال الكنترول

Google+ Print
التحقيق مع مديرى معهدى هندسة بسموحة وكفر الشيخ لمخالفة أعمال الكنترول التحقيق مع مديرى معهدى هندسة بسموحة وكفر الشيخ لمخالفة أعمال الكنترول

قرر مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، تحديد عقوبات على المعاهد العالية الخاصة التى خالفت القواعد التى أقرتها الوزارة، وذلك من خلال عدم قبولها لأى طلاب ورقياً حسب حالة المخالفة فى كل معهد، حيث تصل هذه العقوبات إلى غلق المعهد إدارياً، وذلك خلال اجتماعه الذى عقد بالأمس برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، فى بداية الاجتماع، أهمية دور المعاهد العالية فى منظومة التعليم العالى، مشيراً إلى أهمية الارتفاع بمستوى مخرجات العملية التعليمية بهذه المعاهد، والتى تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة، وتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا أن وزارة التعليم العالى تولى اهتماماً كبيراً للمعاهد، وتسعى خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق نقلة نوعية فى ضبط وأداء هذه المعاهد.

كما قرر المجلس، إيقاف مديرى معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ"سموحة" والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ"كفر الشيخ" عن العمل، وإحالتهما للتحقيق ثم إحالتهما لمجلس التأديب فى حالة ثبوت مخالفتهما لأعمال الكنترولات فى كل المعهدين فى ضوء الأحكام القانونية المقررة فى هذا الشأن.

ووافق المجلس على تقديم الدعم الكامل لأبناء سيناء من خلال منح معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق فى رأس سدر بجنوب سيناء قرض بمليون جنيه مع إعطائه فترة سماح سنتين من تاريخ استلام القرض، ويسدد المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد ويعفى من نسبة الـ 3% الخاصة بصندوق دعم التعليم الخاص فى سنتى السماح.
> كما وافق المجلس أيضاً من حيث المبدأ على مقترح تقديم خدمات تأمين صحى لطلاب المعاهد العالية الخاصة التابعة، والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى، مع عرضه على المعاهد لدراسته، واتخاذ اللازم فى هذا الشأن بشكل جماعى بما يحقق الفائدة للطلاب بأقل تكاليف ممكنة.

وأحيط المجلس، علماً بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن استثناء تحويل بعض الطلاب بالفرق الأعلى والذين لديهم ظروف مرضية قاسية، وذلك بعد عرضهم وبصفة عاجلة على قومسيون طبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365