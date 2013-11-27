التحقيق مع مديرى معهدى هندسة بسموحة وكفر الشيخ لمخالفة أعمال الكنترول

قرر مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، تحديد عقوبات على المعاهد العالية الخاصة التى خالفت القواعد التى أقرتها الوزارة، وذلك من خلال عدم قبولها لأى طلاب ورقياً حسب حالة المخالفة فى كل معهد، حيث تصل هذه العقوبات إلى غلق المعهد إدارياً، وذلك خلال اجتماعه الذى عقد بالأمس برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، فى بداية الاجتماع، أهمية دور المعاهد العالية فى منظومة التعليم العالى، مشيراً إلى أهمية الارتفاع بمستوى مخرجات العملية التعليمية بهذه المعاهد، والتى تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة، وتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا أن وزارة التعليم العالى تولى اهتماماً كبيراً للمعاهد، وتسعى خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق نقلة نوعية فى ضبط وأداء هذه المعاهد.

كما قرر المجلس، إيقاف مديرى معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ"سموحة" والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ"كفر الشيخ" عن العمل، وإحالتهما للتحقيق ثم إحالتهما لمجلس التأديب فى حالة ثبوت مخالفتهما لأعمال الكنترولات فى كل المعهدين فى ضوء الأحكام القانونية المقررة فى هذا الشأن.

ووافق المجلس على تقديم الدعم الكامل لأبناء سيناء من خلال منح معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق فى رأس سدر بجنوب سيناء قرض بمليون جنيه مع إعطائه فترة سماح سنتين من تاريخ استلام القرض، ويسدد المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد ويعفى من نسبة الـ 3% الخاصة بصندوق دعم التعليم الخاص فى سنتى السماح.

> كما وافق المجلس أيضاً من حيث المبدأ على مقترح تقديم خدمات تأمين صحى لطلاب المعاهد العالية الخاصة التابعة، والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى، مع عرضه على المعاهد لدراسته، واتخاذ اللازم فى هذا الشأن بشكل جماعى بما يحقق الفائدة للطلاب بأقل تكاليف ممكنة.

وأحيط المجلس، علماً بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن استثناء تحويل بعض الطلاب بالفرق الأعلى والذين لديهم ظروف مرضية قاسية، وذلك بعد عرضهم وبصفة عاجلة على قومسيون طبى.