مصمما دار "DSquared²" يحتفلان بالنجمة Jennifer Lopez

الرياض - خلود أحمد

أقام مصمما دار "DSquared²" التوأم دان ودين حفل عشاء تكريمي للنجمة Jennifer Lopez بعد حفل "AMA" مباشرة.

تألقت النجمة على العشاء بفستان أسود قصير تميّز بقصّة كلاسيكية عرض في مجموعة ربيع وصيف 2014، ونسَّقته مع حذاء برّاق بلون ذهبي أنيق.

يذكر أن J Lo تألقت على مسرح حفل "AMA" بعدة إطلالات مختلفة، والتي كان من بينها إطلالة بفستان فخم ورائع حمل توقيع مصممها المفضل زهير مراد.

شاهدي في الصور كيف تألقت النجمة Jennifer Lopez في حفل "AMA"، وحفل العشاء التكريمي الذي أقامه مصمما دار "DSquared²".