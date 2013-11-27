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تألقي بأسلوب أميرات أوروبا الأنيقات

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تألقي بأسلوب أميرات أوروبا الأنيقات تألقي بأسلوب أميرات أوروبا الأنيقات

تطغى الكلاسيكية بشكل عام على أناقة الأميرات، ولكن ذلك لا يمنع تفرّد كل منهنَّ بأسلوب خاص يميزها عن غيرها.
فعلى سبيل المثال: تختار الأميرة الأسبانية "ليتيسيا" الفساتين السوداء والبدل الرسمية بأسلوب كلاسيكي راقٍ لمعظم إطلالاتها، وقد تحدثنا عن إطلالاتها بالتفصيل في هذا الموضوع (اضغطي هنا)، أما "ميت ماريت" أميرة النرويج فنعرفها بإطلالاتها المتجددة في المناسبات الرسمية، وهذا ما شاهدناه في حفل زفاف الأميرة مادلين من السويد.
يطول الحديث عن أناقة أميرات السويد، فقد وقعنا في غرام إطلالة عروس العام 2013 الأميرة "مادلين" بفستان زفافها الأبيض من تصميم "Valentino"، وكذلك تألقت شقيقتها الأنيقة ولية عهد السويد "فيكتوريا" بفستان رائع حمل توقيع المصمم السويدي ذو الأصول اللبنانية فادي الخوري.
ولية عهد الدنمارك الأميرة "ماري" تحب اختيار القصَّات والألوان الناعمة، فتظهر بإطلالات أنثوية أنيقة، وتملك الأميرة "ماكسيما" من هولندا ذوقاً مقارباً جداً لها.
الأميرة "شارلين" من موناكو هي الأكثر أناقة من بين أميرات أوروبا برأينا، إذ عرفت بذوقها الرائع والمتجدد على الدوام، حيث شاهدناها متألقة في حفل "Princess Grace Awards" بفستان أنيق من "Ralph Lauren" مؤخراً.

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