«برهامي»: تسمية مؤيدي «السيسي» بـ«عبيد البيادة» لا تجوز وإثم عظيم

أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز إطلاق لفظ «عبيد البيادة» على مؤيدي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتبره «تكفيرًا وإثمًا عظيمًا».وأضاف «برهامي» في فتوى له على موقع «صوت السلف»، الأربعاء، رداً على سؤال «ما الحكم فيمن يقول عن غيره ممن يؤيدون (السيسي) إنه من عبيد البيادة؟ وهل هذه الكلمة تعتبر من قبيل التكفير ورمي المخالف بالكفر؟»، قائلاً: «إن كان قائل ذلك يَقصد بالعبودية التي تلفظ بها حقيقتها، كان تكفيرًا وإثمًا عظيمًا، وإن كان يقصد السب فهو سباب وبذاء، وليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».وأوضح «برهامي» أنه «لا يجوز الرد على باطل بباطل مثله أو قبوله لفظًا على سبيل المعاندة، وإن كان يقصد التزام العبودية لغير الله، كان كفرًا وردة».إعلان - Ads إعلان - Ads
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