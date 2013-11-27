الجيش يضع حواجز أمنية أمام مدخل محكمة النقض و8 مدرعات لتأمين دار القضاء

قامت قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى دار القضاء العالي بوضع مجموعة من الحواجز الأمنية “دشم “أمام المدخل الرئيسي لمحكمة النقض ونشر 8 مدرعات لتأمين المبني من جميع الاتجاهات .

كما تم نشر مجموعات من جنود الأمن المركزي بجميع الطرقات بالمبنى ،ووضع حراسات خاصة بالمداخل المؤدية لمكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب وأعضاء مكتبه الفني .

> وحضر النائب العام المستشار هشام بركات إلى مكتبه في تمام الساعة الـ8 صباحا،في الوقت الذي لم يحضر أي من أعضاء المكتب الفني بعد.

وتأتى التعزيزات الأمنية بعد القرار الصادر بالأمس الصادر من النيابة العامة بحبس 24 ناشط سياسي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر لقيامهم بالتحريض علي مظاهرات أمام مجلس الشورى دون الحصول علي تصريح من وزارة لداخلية ،وخرقهم لقانون التظاهر الذي اقرته لجنة الخمسين وأعتمده رئيس الجمهورية .