قيادي بـ”النور”: انقطاع الاتصال مع “الإخوان” بعد فض اعتصام رابعة

أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الاتصالات بين الحزب وجماعة الإخوان انقطعت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا أن توسط حزب النور في مصالحة الدولة مع الجماعة أمر صعب جدًا، خاصة في ظل الاتهامات المستمرة للحزب والدعوة السلفية بالخيانة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن الشروط التي تطلبها جماعة الإخوان المسلمين وعدم إعطاء أي فرصة للحوار تصعب مهمة التفاوض والمصالحة بشكل كبير.

وأكد عبدالعليم أن عودة الرئيس المعزول لن تجد قبولًا خاصة لدى التيارات السياسية التي أعلنت تأييدها ثورة 30 يونيو، موضحًا أن المنتظر منهم طرح مبادرة أو حل توافقى يتمثل في الإفراج عن المعتقلين والاندماج في العمل السياسي والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الدماء.