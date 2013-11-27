جلسة سرية لمحاكمة الأزهري والعشري للتستر على البلتاجي بأكاديمية الشرطة

تعقد اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة كل من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق وجمال عبد الفتاح على عشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية ومالك منزل بقرية ترسا بدائرة مركز أبو النمرس يدعى إبراهيم على محمد بتهمة التستر على القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.

في جلسة مسائية بعد الساعة الواحدة ظهراً وذلك بعد أن قرر القاضي بالجلسة الماضية انعقاد القضية بشكل سرى دون حضور الصحفيين ونقل المحاكمة من جنوب الجيزة بمحكمة تاج الدول إلى مقر أكاديمية الشرطة.

ويواجه المتهمون فى القضية تهمة إخفاء محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان بقرية ” ترسا ” فى الجيزة بعدما أنكروا فى تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهم مؤكدين أنه ليس لهم أى صلة بجماعة الإخوان.