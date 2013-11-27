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انتظام حركة المرور بالتحرير ورابعة والنهضة وطلعت حرب

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انتظام حركة المرور بالتحرير ورابعة والنهضة وطلعت حرب انتظام حركة المرور بالتحرير ورابعة والنهضة وطلعت حرب

شهد ميدان طلعت حرب حالة من انتظام المرور بعد فتحه من جانب قوات الأمن صباح اليوم أمام حركة السيارات، بعد اشتباكات الأمس بين الشرطة و المتظاهرين، كما شهد ميدان التحرير، حالة من السيولة المرورية مع انتظام حركة السيارات بجميع مداخل ومخارج الميدان، فيما عدا محور الكورنيش وكوبرى 6 أكتوبر الذي يوجد بهما كثافات مرورية بسبب زيادة أحمال السيارات عليهما.

وانتشر  رجال المرور على مداخل ومخارج ميدان رابعة مما انعكس على الطريق الذي شهد السيولة المرورية، يعد تنظيم الحركة أمام السيارات، كما شهد ميدان النهضة حالة من السيولة المرورية بجميع الشوارع والطرق المؤدية له بشارع مراد والجامعة و ميدان الجيزة .

 

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