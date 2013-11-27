هشام جنينة يرفض تولي رئاسة حكومة الإخوان في الخارج

اعتذر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، المستشار هشام جنينة عن قبول منصب رئيس وزراء مفوض بصلاحيات الرئيس المعزول محمد مرسي، لحل الأزمة الحالية بمصر، وفق مبادرة أعلنها محمد الجوادي المؤرخ السياسي المقرب من ما يطلق عليه “التحالف الوطني لدعم الشرعية”.

وقال جنينة “أشكر ثقة من رشحني لرئاسة الوزراء لحل الأزمة بمصر، غير أن الأمر لم يخطر علي ذهني”.

وأوضح قائلا: “لا أود أن أنغمس في المسألة السياسية بمصر، لاعتبارات كثيرة، أنأى بنفسي أن أخوض فيها”، مردفا “أؤدي عملي بالجهاز (المركزي للمحاسبات) وأحافظ على القانون، وحريص على إبعاد الجهاز عن أي خلافات سياسية”، مضيفا: “الرسالة التي أقدمها في الجهاز المركزي للمحاسبات لا تقل عن رسالة رئيس وزراء” . -نقلا عن وكالة الأناضول-