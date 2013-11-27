"العمل الأردنية": تمديد المهلة للعمالة المخالفة مرهون بتجديد تصاريحها

رهنت وزارة العمل الأردنية إمكانية تمديد مهلة تجديد تصاريح العمل للدفعة الأولى من العمالة الوافدة المخالفة والبالغة حوالى 99 ألف عامل، بوجود إقبال وضغط كبيرين منها على مديريات العمل لتصويب أوضاعها.

وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، فى تصريحات فى عمان، "إذا ارتأينا وجود ضغط كبير من قبل العمالة الوافدة المخالفة على مديريات العمل لتجديد تصاريح عملها حتى يوم غد الخميس (الموعد النهائى للمهلة المحددة سلفا)، فإنه بالإمكان تمديد الفترة لعدة أيام أخرى، لأننا حريصون على أن يكون هناك التزام بقانون العمل الأردنى من قبل الوافدين وأيضا أصحاب العمل".

وأفاد أبونجمة بأن الوزارة منحت الدفعة الأولى من المخالفين لعام 2011 شهرا كاملا، إلا أن 35 ألفا و443 عاملا وافدا فقط من بينهم 65% من المصريين قاموا بتجديد تصاريح عملهم منذ الإعلان عن الحملة فى 24 أكتوبر الماضى.

وأوضح أن الوزارة بصدد إعلان أسماء الدفعة الثانية من المخالفين والبالغة 95 ألف عامل من بينهم 60 ألف عامل مصري، وذلك عبر موقعها الالكترونى بداية ديسمبر المقبل وسيتم منحهم فترة مدتها 15 يوما لتجديد تصاريح عملهم.

فيما سينطبق الأمر ذاته على الدفعة الثالثة للعام 2013 والبالغة 95 ألفا من بينهم 60 ألف عامل مصرى، والتى سيتم إعلان أسمائها على الموقع الالكترونى للوزارة اعتبارا من أول يناير المقبل.

ووفقا لأبو نجمة، فإن عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل فى المملكة من مختلف الجنسيات يبلغ 265 ألف عامل، فيما يبلغ عدد غير الحاصلين على تصاريح عمل 500 ألف وهم من مختلف الجنسيات من بينهم السوريون الذين دخلوا للبلاد فى أعقاب الأزمة السورية التى اندلعت فى منتصف مارس 2011.