بالأرقام .. 3 أسلحة خارقة لـ ' سوبر ' صلاح أمام تشيلسي

هدف محمد صلاح جناح بازل أمام تشيلسي مساء الثلاثاء لم يكن وليد الصدفة، بل تتويجا لمجهوده الرائع الذي يظهر واضحا من خلال إحصائيات المباراة.

واستخدم صلاح ثلاثة أسلحة خارقة يمتاز بها الأولى التصويبات، ثم التمريرات المتقنة، ثم المراوغات.

ونجح صلاح في تسجيل هدف فوز بازل الذي قادهم للمركز الثاني في المجموعة التي يتصدرها تشيلسي برصيد تسع نقاط بفارق نقطة عن بطل سويسرا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز إحصائيات صلاح في المباراة.

- التصويبات الخاصة بصلاح ناجحة بنسبة 100 %، فمن إجمالي ثلاث تصويبات كانوا جميعهم بين القائمين والعارضة، منهم هدف صلاح الرائع، واحدة من خارج منطقة الجزاء وأثنين من الداخل.

- صلاح نجح في التمريرات المتقنة بنسبة رائعة، ووصلت نسبته الصحيحة 80 %، أخطأ في سبع تمريرات فقط من إجمالي 35 تمريرة منهم ثلاثة حاسمين لم يستغلهم زملائه.

- صنع صلاح عرضيتين واحدة من ركلة ركنية ناجحة والأخرى أبعدها دفاع تشيلسي، والأثنين من الجبهة اليمنى.\

- مراوغات صلاح كانت ممتازة، فقد نجح بنسبة 100 % في المرور من لاعبي تشيلسي.

- صلاح ركض 11579 مترا في المباراة، وهو الرقم الأكبر بين مهاجمي الفريقين.