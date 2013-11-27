ضبط فلسطينى ومخزن للأسلحة فى حملة أمنية بالعريش

أكد مصدر أمنى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط (3) بندقية آلية، (1) خزينة سلاح آلي، (14) طلقة آلية مُخبأة بالرمال بمنطقة صحراوية بقرية الغزلان ضمن عهدة قسم شرطة رمانة والمستولى عليها خلال عملية اقتحامه وسرقة محتوياته.

وتمكنت وحده مباحث قسم ثالث العريش من ضبط سلمي ع س ع 23 عام سائق مقيم قريه الشيخ زويد حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 100 جرام تقريباً، كمين الميدان الأمني من ضبط سوسن ف ح أ (فلسطيني الجنسية) لانتهاء إقامتها بالبلاد.

واضاف ان وحده مباحث قسم رابع العريش من ضبط توفيق غ س س – لا يحمل تحقيق شخصية -مقيم رفح وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ( مطواة قرن غزال) دون وجود أي مسوغ مهني أو قانوني.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 60 محكومًا عليهم، بينهم 28 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و7 محكومين عليهم فى جنح حبس مستأنف، و17 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و8 مخالفات، وتم ضبط 57 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.