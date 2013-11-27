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كواليس اتفاق اتحاد الكرة بشأن مدرب مصر القادم

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كواليس اتفاق اتحاد الكرة بشأن مدرب مصر القادم كواليس اتفاق اتحاد الكرة بشأن مدرب مصر القادم

هاني أبو ريدة يدعم شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب ، هناك أصوات ترفض أبرزها سيف زاهر ومحمود الشامي الثنائي الذي يساند عودة حسن شحاتة لقيادة الفراعنة.

هذه أبرز معارك الأراء داخل اتحاد الكرة بين الأعضاء، وكذلك في وجود حضور قوي لممثل مصر لدى الفيفا.

حمادة المصري عضو اتحاد الكرة يرغب في تعيين حسام البدري، مستندا كذلك إلى أن مدرب الأهلي السابق يحصل على تفضيل من طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة.

الجبهات جميعا لا تؤيد التعاقد مع مدير فني أجنبي، بسبب الظروف المالية لاتحاد الكرة، ولفشل تجربة بوب برادلي مؤخرا مع الفريق.

برادلي أخفق في إيصال مصر لكأس العالم، ومن قبل ذلك فشل في التأهل لكأس أمم إفريقيا أيضا.

ولذلك يرغب اتحاد الكرة في أن يكون خليفة المدرب الأمريكي، مصري.. اسم حسام حسن لم يطرح للتداول بعد تقارير استمراره مديرا فنيا للأردن.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا يوم الأربعاء للاستقرار على تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق، أو إعلان استمرار مداولة الأسماء المرشحة ودراستها وتأجيل اتخاذ القرار إن لم يتم التوافق على الرجل الذي عمل مساعدا لحسن شحاتة مع مصر منذ 2004 وحتى 2011.

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