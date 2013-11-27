مصرع ضابط شرطة فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط؛ مصرعه نتيجة انقلاب سيارته الملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بينما أصيبت زوجته وأطفاله الثلاثة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وكان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من مأمور مركز ملوى يفيد بوصول بلاغ من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، على حدود قرية بنى حسن، وقد انتقلت سيارات الإسعاف والمرور وضباط المركز إلى مكان الحادث.

تبين وفاة الرائد جلال سعد زغلول محمود، 40 سنة ضابط بإدارة المرور مديرية أمن أسيوط بعد انقلاب سيارته نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يده بينما أصيبت زوجته وأبناؤه الثلاثة، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة بقسم شرطة المنيا وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.