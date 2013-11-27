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محافظ الوادى الجديد يقررتشكيل لجنة لتحديد 10 أماكن للتظاهر

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محافظ الوادى الجديد يقررتشكيل لجنة لتحديد 10 أماكن للتظاهر محافظ الوادى الجديد يقررتشكيل لجنة لتحديد 10 أماكن للتظاهر

اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد

قرر اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، تشكيل لجنة لتحديد عشرة أماكن لاقامة التظاهرات عليها بكل مركز من مراكز المحافظة الخمسة .

وقال المحافظ ، إنه تم تشكيل لجنة من المختصين بالمحافظة وعضوية رؤساء المراكز الخمسة لتحديد مكانين بكل مركز بإجمالي عشرة مراكز لإقامة فعاليات التظاهرات عليه تنفيذا لقانون التظاهر الجديد الذي تم إقراره مؤخرا.

وأكد أنه تقرر تحديد مكانين بكل مركز من المراكز الخمسة، بحيث يتم تخصيص مكان لمؤيدي ثورة 30 والآخر للمعارضيين لضمان عدم حدوث ايه اشتباكات بين الطرفين، كما سيتم مراعاة تحديد الأماكن بعيد عن الطرق الرئيسية والشوارع والميادين الحيوية والمصالح الخدمية الحكومية بمراكز المحافظة الخمسة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين .

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