داعية سلفي: التراجع عن قانون التظاهر يعني تبعية الحكومة لأمريكا

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن تراجع الحكومة عن قانون التظاهر يعني أنها تعلن رسميًا عن أنها حكومة الطابور الخامس الأمريكي في مصر ، و أنها تعمل لصالح أمريكا و الإخوان و لا تعمل لما يحقق صالح الوطن و المواطنين .

> وأكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن الحكومة تعمل على مزيد من التمرير لمشروع الفوضى الخلاقة في مصر إن لم تكن هي جزء منه .

> وطالب الأباصيري الرئيس المؤقت عدلي منصور بالتدخل و بسرعة لتصحيح هذا الوضع و بما يتناسب مع مقتضياته و إن وصل الأمر إلى إقالة هذه الحكومة المترهلة واصفا اياها بأنها تعمل لصالح الأعداء.