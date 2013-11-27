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الاثنين.. ندوة "تغذية سليمة تساوى حياة أفضل" بالمعهد القومى للتغذية

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الاثنين.. ندوة "تغذية سليمة تساوى حياة أفضل" بالمعهد القومى للتغذية الاثنين.. ندوة "تغذية سليمة تساوى حياة أفضل" بالمعهد القومى للتغذية

يقيم المعهد القومى للتغذية ندوة بعنوان "تغذية سليمة تساوى حياة أفضل" وذلك يوم الاثنين الموافق 2 من ديسمبر المقبل العاشرة صباحا بقاعة الدكتور إسماعيل عبده بالمعهد والتسجيل للأطباء مجانا.

وصرحت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية والأطفال بالمعهد مقررة الندوة، بأن الندوة تتناول موضوعات مختلفة عن التغذية السليمة والجديد فى مجال التغذية فى مراحل العمر المختلفة، مثل التغذية التكميلية للأطفال وخطورة ملح الطعام على الصحة وسلامة الغذاء والفائدة الغذائية لبعض الأكلات الشعبية وبعض العادات الغذائية الخاطئة وعلاقة الغذاء بصحة القلب والأوعية الدموية.

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