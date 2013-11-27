هل يحول حمل ناهد دوران دون تصويرها "حريم السلطان 4"؟

أكّدت مصادر مقرّبة من الممثّلة التركيّة نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، بأنّها حامل في أسبوعها الخامس، رغم أنّه لم يمض على زواجها الذي عقد مساء 31 من شهر تشرين الأوّل\أوكتوبر الفائت سوى أربعة أسابيع، ما يعني أنّ حملها المفاجىء هو سر زواجها السريع والمفاجىء من رجل الأعمال التركي ليفانت فيزرأوغلو، وانتقالهما السريع للإقامة في فيلا بحرية استأجرها في فترة وجيزة.

وكانت نور فتاح أوغلو قد صرحت في آخر مقابلة صحفيّة لها، أنّها تحب جداً أن تكون أماً بأسرع وقت ممكن، وأنّها تعشق الأطفال وتستمتع بقضاء وقتها معهم.

وبالرغم من حملها الذي لم تؤكّده بعد نور بتصريح صحفي واضح، هي مستمرّة بتصوير دورها في الموسم الرابع من "حريم السلطان" ولم تحصل على إجازة منه إثر زواجها حيث أرجأت وعريسها شهر العسل لاستكمال التصوير.

وبهذا يكون حظ السلطانة ناهد دوران أفضل من حظ زميلتها السلطانة هيام، فالأولى اختارت الرجل المناسب الذي لم يخذلها بينما الثانية اعترفت بأنها أخطأت بحب الرجل غير المناسب الذي خذلها ورفض طفلها فاضطرت إلى تركه.

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