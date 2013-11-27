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"أكاديمية البحث العلمى": التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه نهاية ديسمبر

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"أكاديمية البحث العلمى": التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه نهاية ديسمبر "أكاديمية البحث العلمى": التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه نهاية ديسمبر

أعلن الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه سيتم فتح باب التسجيل للحصول على مِنَح الماجستير والدكتوراه فى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف صقر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تعديل بعض الشروط والمعايير الخاصة بالحصول على هذه المنح، وإتاحة الفرصة لكافة الباحثين ولأكبر عدد للحصول عليها، مشيرا إلى أنه لن يقتصر التقدم للمنحة على الجامعات والمراكز البحثية بصفتها، بل يمكن أن يتقدم الباحث فى هذه المؤسسات البحثية بصفته الفردية، مشيرا إلى أنه فى السابق كان يشترط أن تتقدم الجامعة أو المركز رسميا بطلب الحصول على المنحة لعدد من الباحثين فيها.

وأشار إلى أنه سيتم توسيع دائرة الباحثين الذين يردون الحصول على هذه المنح، مثل السماح للباحثين العاملين فى الشركات والهيئات الحكومية والوطنية، بأن يتقدموا للحصول على المنحة إذا كانت طبيعة عملهم لها علاقة بالبحث العلمى وتطويره مثل شركات الأدوية الوطنية وهيئة المصل واللقاح وغيرها من الشركات التى يستطيع العاملين فيها تقديم أبحاث تساعد على تطوير الصناعة المصرية.

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