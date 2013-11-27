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بالفيديو .. دورتموند يشعل المجموعة بسحق نابولي

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بالفيديو .. دورتموند يشعل المجموعة بسحق نابولي بالفيديو .. دورتموند يشعل المجموعة بسحق نابولي

سحق بروسيا دورتموند ضيفه نابولي بثلاثية مقابل هدف خلال مواجهة الجولة الخامسة ليشعل المجموعة الخامسة التي يتصدرها أرسنال ويتساوى بذلك مع الفريق الإيطالي.

افتتح ماركو رويس الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وضاعف جاكوب بلاسكوفيسكي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 60، وقلص لورينزو إينسايني النتيجة بهدف لنابولي في الدقيقة 71.

ولكن دورتموند يحسم النقاط الثلاثة عن طريق بيتر أوبيميانج في الدقيقة 78.

النقاط الثلاثة جعلت رصيد دورتموند يتساوى مع نابولي بتسع نقاط لكلا منهما خلف أرسنال المتصدر برصيد 12 نقطة.

ولكن يصطدم دورتموند بمارسيليا في فرنسا وأرسنال بنابولي في إيطاليا في الجولة السادسة والحاسمة.

4 أهداف

جاء الأول من ركلة جزاء سددها رويس على يسار حارس مارسيليا، وكاد نابولي أن يعود ولكن القائم الأيمن حرم كاييخون من التعادل.

ثم نجح دورتموند من هجمة مرتدة سريعة بثلاث لمسات في تسجيل الثاني لكوبا.

وقلص إينسايني النتيجة بهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم اختتم أوبيميانج الثلاثية بعد تمريرة من روبرت ليفاندوفيسكي انفرد وسدد من فوق الحارس.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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