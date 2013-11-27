احذر.. "اللهفة العقاقيرية" للمدمن تسبب خفقان القلب

كلما انخفضت قدرة المدمن على تحدى لهفته نحو التعاطى، كلما أدى ذلك إلى زيادة وتفاقم الأضرار والمخاطر، والمشكلات التى يعانى منها، كما قالت الدكتورة إيمان أحمد أخصائية الطب النفسى، مشيرة إلى أنه إذا أُنير الطريق أمامه حول طرق التغلب على اللهفة، وإذا تعلم كيف يتعامل مع لهفته انعكس ذلك عليه إيجابًا، ويكون ذلك بمثابة تقدم كبير نحو التخلص من أكثر المشكلات حدة ألا وهى اللهفة، حيث إن علاج اللهفة وخفضها يمكن المدمن من التعافى والشفاء من الاعتماد على المخدر.

وأوضحت أنه عندما يجد المدمن فرص للتعبير والبوح عن أسباب لهفته نحو المخدر، فإن ذلك يجعله متيقظًا لها محاولاً تجنب أسباب حدوثها، وما يثيرها لديه مما يقلل من حدتها وسفورها. وعندما يشعر بالتدعيم الإيجابى والمشاركة الوجدانية والانفعالية، فهذا من شأنه أن يخفض لهفته خاصة إذا وجد من يشاركه معاناته، ويشجعه على التقدم نحو التصدى للهفة.

وقالت دكتورة إيمان عرفت منظمة الصحة العالمية WHO اللهفة بأنها الرغبة فى الحصول على التأثيرات النفسية السابقة للعقار، وهى خبرة ذات خصائص مميزة لها مكونات معرفية، ووجدانية، وسلوكية، وفسيولوجية، يصفها المدمن بأنها عبارة عن دافع لا يمكن مقاومته، يؤدى إلى استمرار التعاطى على الرغم من اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة بالتوقف عن التعاطى. وهذا التعريف يعد من أهم التعريفات التى تصف ظاهرة اللهفة، فلا يوجد أدق من أن يعبر عن المعاناة من يعيشها ويشعر بها.

وأوضح الدكتور مدحت عبد الحميد أستاذ الطب النفسى، أن اللهفة العقاقيرية أعراضها المعرفية والسلوكية تكون كما يلى: قد تبدأ اللهفة بمثير خارجى أو داخلى، فإن بدأت بمثير خارجى من شأنه أن يثير الذكريات السابقة، خاصة السارة منها وهذا من شأنه أن يخلق لدى المريض مثيرًا داخليًا، وتتحد المثيرات الداخلية مع ناتج الذكريات السارة لتخلق بدورها حالة من التوتر الذهنى، وهنا يأتى دور الخيال للتخلص من التوتر، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك، حيث يزداد التوتر ويخلق حالة من الصراع الفكرى والذهنى بين المقاومة والاستسلام، بين السماح والرفض، بين نعم ولا، وتدور رحى الحرب بين الخصمين، أما عن الأعراض السلوكية فتتمثل فى الاندفاعية، والسلوك التهورى، وسلوك المخاطرة، واضطراب القدرة على الضبط والتحكم والسيطرة، والسلوك الاستهدافى، والسلوك الأنانى المتمركز حول الذات، وزيادة معدل التدخين، والكذب والمراوغة والتحايل، فضلاً عن الأعراض الجسمية كألم المفاصل، والشعور بالغثيان، واحتكاك الأسنان، والشعور بالخدر، وسرعة خفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق، وقصر التنفس.