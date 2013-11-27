تجدد الاشتباكات بين عناصر الجيش الليبى وأنصار الشريعة فى بنغازى

بنغازى (د. ب. أ)

تجددت الاشتباكات المُسلحة بين عناصر الجيش الوطنى الليبى من القوات الخاصة، وجماعة أنصار الشريعة مساء أمس الثلاثاء فى مناطق متفرقة من بنغازى.

وأفادت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للحوادث، فادية البرغثى لـ"وكالة أنباء التضامن" الليبية بأن مجهولين يشتبه فى انتمائهم لجماعة أنصار الشريعة، استهدفوا دورية للجيش بالقرب من المُستشفى، دون أن تُسجل العملية خسائر بشرية.

وذكرت الوكالة أن اشتباكات متقطعة تدور بين عناصر الجيش وجماعة أنصار الشريعة فى منطقة السلمانى الغربى، تُستخدم فيها الأسلحة المُتوسطة والخفيفة، دون أن يعلن مصدر طبى سقوط أى ضحايا حتى اللحظة، حسبما أفادت الوكالة.

واندلعت اشتباكات مماثلة صباح الاثنين، بين ذات الجهتين لأسباب تباينت حولها الروايات، نجم عنها سقوط 9 قتلى وجرح أكثر من 40 أغلبهم من عناصر الجيش والمدنيين.