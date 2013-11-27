أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجزائر وأمريكا تعربان عن أملهما فى تعزيز الشراكة بين البلدين

Google+ Print
الجزائر وأمريكا تعربان عن أملهما فى تعزيز الشراكة بين البلدين الجزائر وأمريكا تعربان عن أملهما فى تعزيز الشراكة بين البلدين

الجزائر (أ. ش. أ)

أعربت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عن أملهما فى تعميق شراكتهما وتوسيعها إلى مجالات تعاون أخرى، ودعا نائب مدير مركز الدراسات الإستراتجية والدولية بأمريكا، حاييم مالكا، خلال ندوة صحفية أقامها بمقر وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، تحت عنوان "السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة المغرب العربى" إلى إقامة "شراكة عميقة" بين البلدين تقوم على "الاحترام والمصالح المتبادلة".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستحقق عن قريب "استقلالها فى مجال الطاقة، لاسيما بعد اكتشاف حقول للغاز الصخرى، مما يستدعى تطوير الشراكة بين البلدين فى مجالات أخرى"، وأكد الخبير الأمريكى أن الأمر يتعلق بـ"استثمار على المدى الطويل" ينبغى العمل على تعزيزه.

ولدى تطرقه إلى مكافحة الإرهاب، أشار إلى أن التعاون فى هذا المجال سمح "بتقريب البلدين أكثر، لاسيما بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وأضاف قبل هذه الاعتداءات بفترة حذرت الجزائر أمريكا والمجتمع الدولى من التهديد الإرهابى، مشيرا إلى أن بلده استوعب الدرس.

وفى هذا الشأن، أوضح حاييم أن العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة سجلت "تقدما ملحوظا"، لا سيما بفضل إرساء حوار إستراتيجى بين البلدين سنة 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365