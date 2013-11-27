الجزائر وأمريكا تعربان عن أملهما فى تعزيز الشراكة بين البلدين

الجزائر (أ. ش. أ)

أعربت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عن أملهما فى تعميق شراكتهما وتوسيعها إلى مجالات تعاون أخرى، ودعا نائب مدير مركز الدراسات الإستراتجية والدولية بأمريكا، حاييم مالكا، خلال ندوة صحفية أقامها بمقر وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، تحت عنوان "السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة المغرب العربى" إلى إقامة "شراكة عميقة" بين البلدين تقوم على "الاحترام والمصالح المتبادلة".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستحقق عن قريب "استقلالها فى مجال الطاقة، لاسيما بعد اكتشاف حقول للغاز الصخرى، مما يستدعى تطوير الشراكة بين البلدين فى مجالات أخرى"، وأكد الخبير الأمريكى أن الأمر يتعلق بـ"استثمار على المدى الطويل" ينبغى العمل على تعزيزه.

ولدى تطرقه إلى مكافحة الإرهاب، أشار إلى أن التعاون فى هذا المجال سمح "بتقريب البلدين أكثر، لاسيما بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وأضاف قبل هذه الاعتداءات بفترة حذرت الجزائر أمريكا والمجتمع الدولى من التهديد الإرهابى، مشيرا إلى أن بلده استوعب الدرس.

وفى هذا الشأن، أوضح حاييم أن العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة سجلت "تقدما ملحوظا"، لا سيما بفضل إرساء حوار إستراتيجى بين البلدين سنة 2013.