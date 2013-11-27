خالد بن بندر:علينا خدمة الوطن في أي موقع

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض تحيات وتقدير خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- لمتقاعدي إمارة الرياض لهذا العام ولكل من أسهم في خدمة هذا الوطن الغالي منوها سموه لدى تكريمه 93 متقاعدا من إمارة الرياض بعد ظهر أمس بخدماتهم وماقدموه من تفان وإخلاص طوال مسيرة عملهم مع سمو الأمير سلمان -حفظه الله- الذي تولى إمارة الرياض لأكثر من خمسين عاماً حيث كانوا نعم الرجال الذين ساندوا سموه في إنجاز الأعمال المنوطة بهم وكذلك عملوا مع سمو الأمير سطام -رحمه الله- وسمو الأمير محمد بن سعد.

وقال الأمير خالد بن بندر في كلمته التي ارتجلها خلال حفل تكريم المتقاعدين بحضور الأميرتركي بن عبدالله نائب أميرالرياض وعدد من مسؤولي الإمارة في قصر الحكم: إن أبناء هذه البلاد -ولله الحمد- تحكمهم شريعة سمحة وتقاليد عريقة وصدق في الأخوة والأصالة مشيرا سموه إلى أن هذه الصفات متى ماتوفرت في مجتمع وهي مانتمتع به في هذه البلاد فإنه لن يكون أمام الإنسان إلا أن يؤدي الأمانة على أكمل وجه.

ولفت سموه في حديثه للمتقاعدين إلى أنه والأمير تركي عمل معهم ال8 أشهر الماضية قبل أن ينهوا عملهم الوظيفي مشيدا سموه بتواصلهم وتعاونهم جميعا مع زملائهم في الإدارات المختلفة وتأديتهم الأمانة أمام الله أولا ثم أمام ولي الأمر وبلاؤهم الحسن في مجال عملهم.

وأكد أميرالرياض أننا جميعا أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة ويجب علينا جميعا التواصل والتلاقي وخدمة هذه البلاد والعقيدة سواء كنا في أماكن المسؤولية أو غير ذلك بكل محبة وإخلاص متمنيا سموه ألا تكون هذه المحطة آخر عهد بهم .

وفي نهاية الحفل تشرف المتقاعدون بالسلام على أميرالرياض ونائبه واستلام شهادات التقدير.

وكان المتقاعدون قد أكدوا في كلمتهم التي ألقيت أمام سموه أنهم تعلموا من أمير الرياض ونائبه أصول العمل وكيفية معالجة الأمور بحكمة وشكروا سموه وسمو نائبه على هذا التكريم والوفاء مؤكدين جميعا أن للوطن حق عليهم في الاستمرار في خدمته في أي موقع بعد تقاعدهم.