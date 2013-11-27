لا للمحاكمات العسكرية: نتحمل المسئولية الكاملة لدعوتنا للتظاهر أمس

قالت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إننا نتحمل المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر أمس، وعلى استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية، للتحقيق معنا كداعين للتظاهر ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأضافت المجموعة:"ويشرفنا انضمام إلينا من تم القبض عليهم، ويدعون كل الشرفاء لاعتبار اليوم يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر، ويحملون وزارة الداخلية المسئولية الجنائية والقانونية عن سلامة المقبوض عليهم.

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