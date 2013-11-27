عميدة دراسات الأزهر: المعتديات علىَّ ملثمات ويرفعن شارة رابعة

قالت الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إن الطالبات اللاتى قمنا بالاعتداء عليها أمس، كن ملثمات ويرفعن شارة رابعة.

وأشارت مهجة غالب، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة "دريم2"، إلى أن الطالبات اللاتى اعتدين عليها يهدفن من وراء ذلك لتعطيل الدراسة بالجامعة، مؤكدة أنهن استمررن لمدة ثلاث ساعات يطوفن مبنى الكلية، محطمات المكاتب والأبواب بآلات حديدية.

وأضافت عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن السبب من وراء ذلك هو احتجاز الأمن المدنى لأحد زميلاتهن، بعد أن قامت بوضع شارة رابعة على وجهى خلال دخولى الجامعة، أثناء تنظيم مسيرة لهن، مؤكدة أنهم نجحن بعد اقتحام مبنى الكلية فى تحرير زميلتهن.

وشددت مهجة غالب، على ضرورة وجود الحرس الجامعى لمنع مثل هذه الممارسات وضمان مرور الامتحانات القادمة بخير، بالإضافة إلى دخول سيارات الشرطة إلى الحرم الجامعى لتأمين ذلك.

وكانت عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، قد أكدت خلال احتجاز الطالبات لها بمكتبها، أنها استنجدت بالشرطة والجيش وإدارة الجامعة، وأضافت لـ"اليوم السابع" هاتفياً من مقر احتجازها، أن قانون التظاهر لم يُفَعَل، وهو مجرد كلام، مؤكدة أن الطالبات قمن بتحطيم أبواب الكلية بآلات حادة، واقتحمن مكتبها.