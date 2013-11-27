صورة وفيديو – صلاح يدك مرمى تشك 3 مرات متتالية

سجل محمد صلاح جناح بازل ثالث أهدافه على التوالي في شباك بتر تشك حارس مرمى تشيلسي خلال مواجهات الفريقين الأوروبية سواء في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا.

وكانت أول مرة هز فيها صلاح شباك تشك في الدوري الأوروبي الموسم الماضي على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف النهائي. (شاهد الهدف من هنا)

وثاني الأهداف خلال مرحلة المجوعات بدوري أبطال أوروبا على نفس الملعب، حينما فاز بازل بهدفين لهدف. (شاهده من هنا)

وفي لقاء الإياب بالجولة الخامسة نجح صلاح في دك مرمى تشك للمرة الثالثة. (شاهده من هنا)

الصورة توضح تسجيل صلاح للأهداف الثلاثة في شباك تشك.