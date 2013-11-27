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القبض على عاطل بحوزته 250 كيلو بانجو بالدقهلية

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البانجو

البانجو

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزتة 250 كيلو من نبات البانجو المخدر وطربتي حشيش.
> تلقى اللواء سامى الميهى مديرأمن الدقهلية إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد قيام “نائل محمد محمد خضر _ وشهرته نائل الشرس 25 سنة “عاطل ومقيم تقسيم سامية الجمل قسم أول المنصورة ، بالاتجارفى المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات  تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم أول المنصورة ، وبحوزته ( 6) لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت حوالي( 15 كجم ) وكذلك طربتين لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 250 جرام وألة حادة مطواة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29042 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2013.

 

 

المتهم

المتهم

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