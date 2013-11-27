راشد المعلا يشهد فعاليات دوائر أم القيوين

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صباح أمس فعاليات تراثية وعروضا فلكلورية ورقصات شعبية، نظمتها الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 42 على قيام الاتحاد، بحضور الشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة والعميد الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسلطان بن راشد الخرجي رئيس لجنة اصدقاء المرضى في ام القيوين، وأعضاء المجلس الوطني علي جاسم وشيخة عيسى العري، وعدد من المديرين والمسؤولين من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وجمع غفير من الأهالي والمقيمين.

احتفالات

وتفقد سمو ولي عهد أم القيوين يرافقه الحضور المعارض والأجنحة التراثية التي أقيمت ضمن الاحتفالات، حيث اشتملت على الموروث الشعبي الإماراتي والحرف اليدوية والأكلات الشعبية والاكسسوارات، كما حضر سموه جانباً من فعاليات منطقة أم القيوين الطبية، تضمنت فقرات شعبية وأهازيج قدمتها جمعية الفنون الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة الجاليات العربية بتقديم عروض فلكلورية.

وكانت منطقة أم القيوين الطبية بدأت احتفالها بتنظيم مسيرة تقدمها عدد من المديرين والمسئولين بالدوائر الحكومية بالإمارة، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية وطلاب المدارس وموظفي وزارة الصحة، انطلقت من أمام مركز الأسنان الطبي وانتهت عند مبنى المنطقة.

فرحة

وأكدت الشيخة فاطمة بنت عبدالله القاسمي نائب مدير منطقة ام القيوين الطبية أن الاحتفالية جاءت لتعبر عن فرحة الشعب الاماراتي بقيادته فهناك الكثير من الانجازات التي تحققت للوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن تلك الانجازات ما لا يعد ولا يحصى، ويستحق أن يسطر بحروف من ذهب في سجل التاريخ ، فمن بناء الإنسان إلى بناء حضارة حديثة، لافتة إلى أن الاتحاد الذي تأسس قبل أكثر من اربعة عقود من الزمان جاء يحمل سموا في الفكر وصدقا في المبادرة، فكان بمثابة النبع العذب والأمل لدولة عصرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالأمن والرخاء والاستقرار وضع لبناتها الأولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.