سيف ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة العوضي المنهالي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء بمدينة العين للواء ناصر العوضي المنهالي، واللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام الموارد البشرية في شرطة أبوظبي وإخوانهما، في وفاة والدهم، سائلين الله عز وجل أن يرحم المغفور له بإذن الله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء في وقت سابق كل من اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية، وعدد من كبار المسؤولين والضباط في شرطة أبوظبي.