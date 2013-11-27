«روح الاتحاد» يزين جبال الفجيرة

دشن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، النصب التذكاري لشعار "روح الاتحاد" على أحد جبال إمارة الفجيرة ضمن فعاليات احتفال المركز باليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات، ولتخليد ذكرى مؤسّسي الاتحاد، وتعبيراً عن الاعتزاز والفخر بهم. وزار وفد رفيع المستوى من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إمارة الفجيرة، لتدشين النصب التذكاري "شعار الاتحاد"، الذي يبلغ طوله 12 متراً وعرضه 17 متراً.

وقال الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: لقد أردنا من خلال إنشاء هذا النصب التذكاري لشعار "روح الاتحاد" التعبير عن وفائنا لآبائنا المؤسّسين الذين استطاعوا لمّ الشمل تحت راية الاتحاد الخالدة، وعملوا مع المخلصين من أبناء هذا الوطن لتأسيس كيان عظيم يزداد قوة وصلابة وعلواً ورسوخاً.

رفعة الوطن

وأضاف: "إننا نقف اليوم أمام هذا النصب التذكاري لشعار "روح الاتحاد" لنسترجع عظمة الماضي ورجالاته الأوفياء، ولنستشعر مسؤولية بذل المزيد من الجهد لرفعة الوطن وتقدّمه، ولنعاهد القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو حكّام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على أن نبذل الجهود كافة للاستمرار في بناء دولتنا بإخلاص وتفانٍ، ولدفع مسيرة التنمية، وأن نبقى درع الوطن القوي المتين.

وعبّر عن عميق اعتزازه بالإنجازات التي حققتها القيادة الرشيدة في المجالات كافة من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عصرية حديثة متسلّحة بالعلم والمعرفة، والأخذ بأساليب التجديد والتطوير والابتكار.

وتابع "إن ثقتنا كبيرة بقيادتنا الرشيدة التي تحرص على تحقيق نهضة تنموية شاملة، مبنية على أسس راسخة ومتينة وفق إرادة قوية، وخطى واثقة، تضمن مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا".