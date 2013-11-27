القبض علي 9 من تجار و متعاطي المخدرات ببورسعيد

شنت مديرية أمن بورسعيد حملة استهدفت ضبط تجار المخدرات ومتعاطيها بمختلف دوائر اقسام المدينة .

أسفرت الحملة عن ضبط كل من” الحسينى صبرى حامد السيد – 35 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور بحوزته ( 7 ) لفافات لمخدر البانجو ” بقصد الإتجار ” ، “السيد سيد عطية – 19 سنه – مقيم دائرة قسم العرب وبحوزته ( 64 ) قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” و مقص حديدى ومبلغ مالي 565 جنية ،”محمد سعد على هاشم – و شهرته ( دنص ) – 42 سنه – مقيم دائرة قسم العرب وبحوزته عدد ( 16) قرص مخدر ، محمد محمد عبده عوض – شهرته ( البرنجانه ) – 21 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته ( 15 ) قرص مخدر ، محمد ربيع حسن أبو النصر – 25 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى ” ، محمد السيد حسن على – 28 سنه – مقيم دائرة قسم الضواحى بحوزته عدد لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى “، أحمد محمد الجندى – 20 سنه ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول بحوزته لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى “، أحمد عبد الله عبد اللاه ـ 21 سنه ـ مقيم حى السلام / الإسماعيلية وبحوزته ( 8 ) أقراص مخدره ” بقصد التعاطى ” .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب من ضبط المدعو”عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحافظ – 33 سنه “– عاطل – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته ( 11 ) لفافه لمخدر البانجو ” بقصد الاتجار ” ومبلغ مالي 200 جنيه .

وأمر مدير الأمن اللواء محمد الشرقاوي بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، مع استمرار الحملات فى شتى المجالات وبمختلف دوائر الأقسام .