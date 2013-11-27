أخبار عاجلة

ضوابط واشتراطات لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة بأسيوط -
من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
بالصور- أجمل 10 نساء فى العالم.. بينهن نجمة عربية -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
فتح: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويتحدى المجتمع الدولي رام الله (أ ش أ) أدان عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي ف -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض علي 9 من تجار و متعاطي المخدرات ببورسعيد

Google+ Print
القبض علي 9 من تجار و متعاطي المخدرات ببورسعيد القبض علي 9 من تجار و متعاطي المخدرات ببورسعيد

مدير أمن بورسعيد

شنت مديرية أمن بورسعيد حملة استهدفت ضبط تجار المخدرات ومتعاطيها بمختلف دوائر اقسام المدينة .

أسفرت الحملة عن ضبط كل من” الحسينى صبرى حامد السيد – 35 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور بحوزته  ( 7 ) لفافات لمخدر البانجو ” بقصد الإتجار ” ، “السيد سيد عطية – 19 سنه – مقيم دائرة قسم العرب  وبحوزته  ( 64 ) قرص مخدر ” بقصد الاتجار ” و مقص حديدى ومبلغ مالي 565 جنية ،”محمد سعد على هاشم – و شهرته ( دنص ) – 42 سنه – مقيم دائرة قسم العرب  وبحوزته عدد ( 16) قرص مخدر ، محمد محمد عبده عوض – شهرته ( البرنجانه ) – 21 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته ( 15 ) قرص مخدر ، محمد ربيع حسن أبو النصر – 25 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى ” ، محمد السيد حسن على – 28 سنه – مقيم دائرة قسم الضواحى بحوزته عدد لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى “، أحمد محمد الجندى – 20 سنه ــ مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول بحوزته لفافة لمخدر البانجو ” بقصد التعاطى “،  أحمد عبد الله عبد اللاه ـ 21 سنه ـ مقيم حى السلام / الإسماعيلية وبحوزته  ( 8 ) أقراص مخدره ” بقصد التعاطى ” .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب من ضبط المدعو”عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحافظ – 33 سنه “– عاطل – مقيم دائرة قسم الزهور وبحوزته ( 11 ) لفافه لمخدر البانجو ” بقصد الاتجار ” ومبلغ مالي 200 جنيه .

وأمر مدير الأمن  اللواء محمد الشرقاوي بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، مع استمرار الحملات فى شتى المجالات وبمختلف دوائر الأقسام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا