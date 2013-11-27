Angelina تهدي Brad جزيرة!

لم تجد النجمة العالمية Angelina Jolie هدية عادية تليق بحبّها، وتعبر بواسطتها عن مشاعرها للنجم Brad Pitt، إلا أن تشتري له جزيرة على شكل قلب.

وقد أهدت Jolie حبيبها، ووالد أطفالها Brad، في عيده الخمسين، جزيرة على شكل قلب، اسمها "بترا"، ثمنها 12.2 مليون جنيه إسترليني، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

ويصادف عيد ميلاد Brad Pitt يوم 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أنّ في الجزيرة منزلين، صمّمهما المهندس المفضّل لـBrad Pitt، الذي أهدى Jolie في وقت سابق قلادة تعطي الدفء.

وتبعد الجزيرة 50 ميلاً عن سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الشمال من مدينة نيويورك.