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بدور القاسمي تتفقد سير الأعمال في مشروع «المنتزه» بالشارقة

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بدور القاسمي تتفقد سير الأعمال في مشروع «المنتزه» بالشارقة بدور القاسمي تتفقد سير الأعمال في مشروع «المنتزه» بالشارقة

وصلت نسبة الإنجاز في مشروع "المنتزه" (منتزه الجزيرة سابقاً) والذي تنفذه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أكثر من 80%، حيث من المقرر أن يتم الافتتاح التمهيدي للمشروع في مطلع العام الجديد 2014.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الشارقة باتت وجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية، بفضل ما تتمتع به من منشآت حديثة تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتناسب محبي السياحة العائلية، والسياحة الثقافية، الفنية والتاريخية والتراثية، مشيرة إلى أن الإمارة تعكف حالياً على تطوير مجموعة من المشاريع السياحية الرامية إلى توفير وجهات جديدة تناسب أنماطاً من مختلف السياح والزوار، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يسرع وتيرة التنمية في الإمارة على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت الشيخة بدور القاسمي بها يوم أمس إلى مشروع "المنتزه" (منتزه الجزيرة سابقاً) رافقها خلالها مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في "شروق"، وجو جيبونز، المدير العام لـ"المنتزه"، ودوارتي ماركيز، مؤسس شركة أميوزمنت وايت وتر الشريك والمقاول في "المنتزه"، وعدد من موظفي "شروق"، للوقوف على الأعمال التطويرية التي تعكف الهيئة على تنفيذها في "المنتزه" استعداداً للافتتاح.

 

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