طحنون بن محمد يشهد الاحتفال بالذكرى الـ45 لتأسيس حديقة الحيوانات

أقامت حديقة الحيوانات بالعين حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لتأسيس الحديقة تحت رعاية وحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة السياحة والثقافة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.

وأقيم الحدث الذي استضافه غانم مبارك الهاجري المدير العام لحديقة الحيوانات بالعين للاحتفاء بإنجازات الحديقة وتسليط الضوء على دورها البارز عالمياً في مجال الحفاظ على الحياة البرية بالإضافة إلى تحولها إلى نقطة جذب سياحية مهمة في دولة الإمارات خصوصاً في ظل التحضيرات للترحيب بالزوار خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر.

وقال غانم مبارك الهاجري المدير العام إن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستعراض مسيرة تطور حديقة الحيوانات بالعين خلال العقود الماضية لتصبح مؤسسة ذات دور عالمي مهم في مجال الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض إضافة إلى تحولها لوجهة سياحية بارزة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص ومساهمتها بدور حيوي في مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية أبوظبي 2030، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأخذ بعداً وطنياً مهماً نظراً لتزامنه مع احتفالات اليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة يوم يرمز للفخر والعزة والتقدم لجميع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.